НБУ: более трети крупнейших банков нуждается в докапитализации

Согласно данным НБУ, из первой двадцатки банков, по которым была завершена диагностика, не нуждались в докапитализации только четыре из них.

Программы докапитализации или планы реструктуризации предоставили 16 из них. При этом выполнили эти программы и планы только восемь банков.

Со второй двадцатки было завершено диагностику 19 банков. Не нуждались в докапитализации семь из них.

По информации Нацбанка, программы докапитализации или планы реструктуризации предоставили 12, а выполнили их - три банка.

При этом с третьей двадцатки завершили диагностику 21 банк, из них не нуждались в докапитализации - 10. Предоставили программы докапитализации или планы реструктуризации 11 таких финучреждений.

Программы и планы в полном объеме выполнил один банк, пока ожидает утверждения координационного комитета.

Напомним, "ПриватБанк" потребует докапитализации еще на 30 млрд грн.