НБУ: более трети крупнейших банков нуждается в докапитализации
Киев • УНН
КИЕВ. 4 мая. УНН. По результатам диагностики 60 крупнейших банков, только 21 из них не нуждался в докапитализации, из оставшихся 39-и одиннадцать выполнили программы докапитализации или планы реструктуризации, еще один банк сейчас ожидает утверждения координационного комитета. Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Национального банка Украины, передает УНН.
Согласно данным НБУ, из первой двадцатки банков, по которым была завершена диагностика, не нуждались в докапитализации только четыре из них.
Программы докапитализации или планы реструктуризации предоставили 16 из них. При этом выполнили эти программы и планы только восемь банков.
Со второй двадцатки было завершено диагностику 19 банков. Не нуждались в докапитализации семь из них.
По информации Нацбанка, программы докапитализации или планы реструктуризации предоставили 12, а выполнили их - три банка.
При этом с третьей двадцатки завершили диагностику 21 банк, из них не нуждались в докапитализации - 10. Предоставили программы докапитализации или планы реструктуризации 11 таких финучреждений.
Программы и планы в полном объеме выполнил один банк, пока ожидает утверждения координационного комитета.
Напомним, "ПриватБанк" потребует докапитализации еще на 30 млрд грн.