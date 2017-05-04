НБУ: більше третини найбільших банків потребує докапіталізації

КИЇВ. 4 травня. УНН. За результатами діагностики 60 найбільших банків, лише 21 з них не потребував докапіталізації, з решти 39-и одинадцять виконали програми докапіталізації або плани реструктуризації, ще один банк наразі очікує на затвердження координаційного комітету. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Національного банку України, передає УНН.