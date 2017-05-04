НБУ: більше третини найбільших банків потребує докапіталізації
Київ • УНН
КИЇВ. 4 травня. УНН. За результатами діагностики 60 найбільших банків, лише 21 з них не потребував докапіталізації, з решти 39-и одинадцять виконали програми докапіталізації або плани реструктуризації, ще один банк наразі очікує на затвердження координаційного комітету. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Національного банку України, передає УНН.
Згідно з даними НБУ, з першої двадцятки банків, щодо яких була завершена діагностика, не потребували докапіталізації лише чотири з них.
Програми докапіталізації або плани реструктуризації надали 16 з них. При цьому виконали ці програми і плани лише вісім банків.
З другої двадцятки було завершено діагностику 19 банків. Не потребували докапіталізації сім з них.
За інформацією Нацбанку, програми докапіталізації або плани реструктуризації надали 12, а виконали їх - три банки.
При цьому з третьої двадцятки завершили діагностику 21 банк, з них не потребували докапіталізації - 10. Надали програми докапіталізації або плани реструктуризації 11 таких фінустанов.
Програми і плани у повному обсязі виконав один банк, наразі очікує на затвердження координаційного комітету.
Нагадаємо, "ПриватБанк" потребуватиме докапіталізації ще на 30 млрд грн.