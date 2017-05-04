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НБУ: більше третини найбільших банків потребує докапіталізації

Київ • УНН

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КИЇВ. 4 травня. УНН. За результатами діагностики 60 найбільших банків, лише 21 з них не потребував докапіталізації, з решти 39-и одинадцять виконали програми докапіталізації або плани реструктуризації, ще один банк наразі очікує на затвердження координаційного комітету. Про це свідчать дані, оприлюднені на сайті Національного банку України, передає УНН.

НБУ: більше третини найбільших банків потребує докапіталізації

Згідно з даними НБУ, з першої двадцятки банків, щодо яких була завершена діагностика, не потребували докапіталізації лише чотири з них.

Програми докапіталізації або плани реструктуризації надали 16 з них. При цьому виконали ці програми і плани лише вісім банків.

З другої двадцятки було завершено діагностику 19 банків. Не потребували докапіталізації сім з них.

За інформацією Нацбанку, програми докапіталізації або плани реструктуризації надали 12, а виконали їх - три банки.

При цьому з третьої двадцятки завершили діагностику 21 банк, з них не потребували докапіталізації - 10. Надали програми докапіталізації або плани реструктуризації 11 таких фінустанов.

Програми і плани у повному обсязі виконав один банк, наразі очікує на затвердження координаційного комітету.

Нагадаємо, "ПриватБанк" потребуватиме докапіталізації ще на 30 млрд грн.

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