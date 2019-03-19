НБА: тринадцать очков Леня не помогли "Атланте" обыграть "Орландо"

После выхода со скамейки запасных в середине первой четверти украинский "бигмен" сумел реализовать три из трех попытки двухочковых бросков. Во втором промежутке добавил в свой актив точный трехочковый с угла площадке.

В третьей четверти украинском легионеру удалось забросить штрафные и оформить слэм-данк. Общий счет Леня составил 13 очков (4/5 двухочковых, 1/3 трехочковых, 2/2 штрафных), 3 подбора, 1 передачу и 1 блок-шот за 24:26 минуты.

Добавим также, на данный момент "Атланта" имеет 24 победы в 71 матче и занимает 12 место в Восточной конференции НБА.