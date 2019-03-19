НБА: тринадцять очок Леня не допомогли "Атланті" обіграти "Орландо"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 березня. УНН. Український центровий американського баскетбольного клубу "Атланта Хокс" Олексій Лень взяв участь в гостьовому матчі НБА проти "Орландо Меджік", передає кореспондент УНН.
Після виходу з лави запасних в середині першої чверті український "бігмен" зумів реалізувати три із трьох спроби двоочкових кидків. У другому проміжку додав до свого активу влучний триочковий з кута майданчику.
У третій чверті українському легіонеру вдалося закинути штрафні та оформити слем-данк. Загальний доробок Леня склав 13 очок (4/5 двоочкових, 1/3 триочкових, 2/2 штрафних), 3 підбирання, 1 передачу і 1 блок-шот за 24:26 хвилини.
Додамо також, на даний момент "Атланта" має 24 перемоги в 71 матчі і займає 12 місце в Східній конференції НБА.