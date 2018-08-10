Названо условие присоединения Украины к транснациональным дорогам ЕС

“Европейская политика дорог исходит из того, чтобы прежде всего объединить крупные порты на разных морях. Сейчас в Европе есть девять таких приоритетных коридоров, которые образуют сеть Европы TEN-T. Мы ведем переговоры, чтобы подключить Украину к этой сети. Представители Еврокомиссии готовы начать этот процесс, но только в том случае, если мы покажем, что готовы что-то делать сами”, — сообщил Новак.

Как уточнил он, именно поэтому на реконструкцию дороги Go Highway дополнительно направили 800 млн грн в прошлом году, а в этом — еще 4 млрд грн.

“Эта дорога станет приоритетным коридором для развития транзитного потока из Украины. Через сеть автобанов Польши мы сможем связаться с любой точкой Европы”, — обратил внимание Новак.

Напомним, в этом году Укравтодор обещает отремонтировать такие дороги: Киев — Харьков — Довжанский, Харьков — Ахтырка, Львов — Хмельницкий — Винница — Умань, дорога от Киева до Белой Церкви. Также возможно в этом году продолжат ремонт дорог Николаев — Днепр, Днепр — Решетиловка.