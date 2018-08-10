Названо умову приєднання України до транснаціональних доріг ЄС
Київ • УНН
КИЇВ. 10 серпня. УНН. Україна збирається приєднатися до транснаціональних доріга Європи. Однак, щоб почався процес приєднання, Україні потрібно продемонструвати, що вона здатна робити щось сама. Про це в інтерв’ю “НВ” повідомив глава Укравтодору Славомир Новак, передає УНН.
“Європейська політика доріг виходить з того, щоб перш за все об’єднати великі порти на різних морях. Зараз в Європі є дев’ять таких пріоритетних коридорів, які утворюють мережу Європи TEN-T. Ми ведемо переговори, щоб підключити Україну до цієї мережі. Представники Єврокомісії готові почати цей процес, але лише в тому випадку, якщо ми покажемо, що готові щось робити самі ”, - повідомив Новак.
Як уточнив він, саме тому на реконструкцію дороги Go Highway додатково направили 800 млн грн минулого року, а цього року — ще 4 млрд грн.
“Ця дорога стане пріоритетним коридором для розвитку транзитного потоку з України. Через мережу автобанів Польщі ми зможемо зв’язатися з будь-якою точкою Європи”, — звернув увагу Новак.
Нагадаємо, цього року Укравтодор обіцяє відремонтувати такі дороги: Київ — Харків — Довжанський, Харків — Охтирка, Львів — Хмельницький — Вінниця — Умань, дорогу від Києва до Білої Церкви. Також можливо в цьому році продовжать ремонт доріг Миколаїв — Дніпро, Дніпро — Решетилівка.