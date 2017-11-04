Названы регионы Украины с самым высоким уровнем безработицы

По сравнению с I кварталом этого года в Украине стало меньше безработных - на 28,7 тыс. человек.

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В частности, во II квартале наибольшее количество безработного населения зарегистрировано в Днепропетровской - 29,8 тыс. человек, Винницкой - 24,5 тыс. человек и Харьковской областях - 24,2 тыс. человек.

В то же время, меньше всего безработных в Украине зафиксировано в Закарпатской - 6,1 тыс. человек, Луганской и Черновицкой областях - 7,6 и 8,2 тыс. человек соответственно.

По сравнению с II кварталом 2016 года, количество безработных в Украине уменьшилось на 17,4%.

Добавим, что эта информация отражает ситуацию во всех регионах Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, количество зарегистрированных безработных в Украине в сентябре составила 303 тыс. человек , что на 8,9 тыс. человек меньше по сравнению с августом.