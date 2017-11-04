Названы регионы Украины с самым высоким уровнем безработицы

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Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
18:08 • 50593 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
18:02 • 117665 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 103598 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 106360 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 105304 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 94748 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 104271 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 102196 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
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Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

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Названы регионы Украины с самым высоким уровнем безработицы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 4 ноября. УНН. Во втором квартале 2017 года в Украине было зарегистрировано 393,7 тыс. безработных. Об этом сообщает Госстатистики, передает УНН.

По сравнению с I кварталом этого года в Украине стало меньше безработных - на 28,7 тыс. человек.

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В частности, во II квартале наибольшее количество безработного населения зарегистрировано в Днепропетровской - 29,8 тыс. человек, Винницкой - 24,5 тыс. человек и Харьковской областях - 24,2 тыс. человек.

В то же время, меньше всего безработных в Украине зафиксировано в Закарпатской - 6,1 тыс. человек, Луганской и Черновицкой областях - 7,6 и 8,2 тыс. человек соответственно.

По сравнению с II кварталом 2016 года, количество безработных в Украине уменьшилось на 17,4%.

Добавим, что эта информация отражает ситуацию во всех регионах Украины, кроме временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и города Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Как сообщал УНН, количество зарегистрированных безработных в Украине в сентябре составила 303 тыс. человек , что на 8,9 тыс. человек меньше по сравнению с августом.

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