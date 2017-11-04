Названо регіони України з найвищим рівнем безробіття

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КИЇВ. 4 листопада. УНН. У ІІ кварталі 2017 року в Україні було зареєстровано 393,7 тис. безробітних осіб. Про це повідомляє Держстатистики, передає УНН.

У порівнянні із І кварталом цього року в Україні поменшало безробітних - на 28,7 тис. осіб.

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Так, у ІІ кварталі найбільша кількість безробітного населення зареєстрована у Дніпропетровській - 29,8 тис. осіб, Вінницькій - 24,5 тис. осіб та Харківській областях - 24,2 тис. осіб.

Водночас, найменше безробітних осіб в Україні зафіксовано у Закарпатській - 6,1 тис. осіб, Луганській та Чернівецькій областях - 7,6 та 8,2 тис. осіб відповідно.

У порівнянні із ІІ кварталом 2016 року, кількість безробітних в Україні зменшилася на 17,4%.

Додамо, що ця інформація відображає ситуацію в усіх регіонах України, крім тимчасово окупованої території Автономної Республіки Крим і міста Севастополя, а також частини зони проведення антитерористичної операції.

Як повідомляв УНН, кількість зареєстрованих безробітних в Україні у вересні становила 303 тис. осіб, що на 8,9 тис. осіб менше, порівняно з серпнем.

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