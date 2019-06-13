Названа предварительная причина гибели двух горняков на шахте в Покровске

По данным пресс-службы ведомства, в настоящее время установлено, что 12 июня, примерно в 14:20, во время доставки дизелевозом материалов для демонтажа механизированного комплекса лавы одним из элементов секции механизированной крепи, подвешенной к дизелевозу, прижало к стене 36-летнего горняка, который контролировал этот процесс. Получив открытую рану правой паховой области с повреждением нервного сосудистого пучка, открытый перелом костей таза, потерпевший скончался на месте.

В тот же день, примерно в 20:30, 41-летний горняк, выполняя подземные работы по обслуживанию конвейера на 12-м южном конвейерном штреке, попал под конвейерную дробилку. Полученные мужчиной многочисленные травмы также оказались смертельными.

По указанным фактам в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 272 УК Украины (Нарушение правил безопасности при выполнении работ с повышенной опасностью). В настоящее время проводятся первоочередные следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств трагической гибели шахтеров. Досудебное расследование продолжается.

Напомним, вчера, 12 июня, на шахтоуправлении "Покровское" погибли двое горняков.