Названо попередню причину загибелі двох гірників на шахті у Покровську
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. У результаті попереднього розслідування вдалось з'ясувати, що причиною загибелі двох гірників на території Приватного акціонерного товариства "Шахтоуправління Покровське" стали отримані гірниками травми в результаті порушення правил безпеки. Про це повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, передає УНН.
За даними прес-служби відомства, наразі установлено, що 12 червня, приблизно о 14:20, під час доставки дизелевозом матеріалів для демонтажу механізованого комплексу лави одним з елементів секції механізованого кріплення, підвішеного до дизелевозу, притиснуло до стіни 36-річного гірника, який саме контролював зазначений процес. Отримавши відкриту рану правої пахової області з ушкодженням нервового судинного пучка, відкритий перелом кісток тазу, потерпілий помер на місці.
Того ж дня, приблизно о 20:30, 41-річний гірник, виконуючи підземні роботи з обслуговування конвеєру на 12-му південному конвеєрному штреці, потрапив під конвеєрну дробарку. Отримані чоловіком численні травми також виявились смертельними.
За вказаними фактами до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 272 КК України (Порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою). На теперішній час проводяться першочергові слідчі дії, спрямовані на встановлення усіх обставин трагічної загибелі шахтарів. Досудове розслідування триває.
Нагадаємо, вчора, 12 червня, на шахтоуправлінні "Покровське" загинули двоє гірників.