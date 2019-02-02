Названы самые популярные места для празднования Дня влюбленных в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Самые распространенные в Украине туристические направления на 14 февраля - это Одесса, Львов и Карпатский регион. В последнее время довольно популярным стало Закарпатья. Об этом журналисту УНН рассказал директор "Центра развития туризма Украины" Владимир Царук.
"Самые популярные направления: Одесса, Львов и Карпатский регион, достаточно распространенным направлением стало Закарпатья, поэтому замечательный, романтический вариант на День влюбленных - это искупаться в чанах. Также сейчас очень популярными становятся экскурсии на винные заводы. Где влюбленные могут насладиться дегустацией вкусных вин", - рассказал Царук.
Напомним, в 2018 году в Житомире поженилась сама старая в области и вторая по возрасту пара в Украине, которая принимала брак в День всех влюбленных. Мужчине исполнилось 67, жене - 51. Они вместе уже 10 лет - решили узаконить свои отношения - символически - 14 февраля.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В День влюбленных столичные ЗАГСы будут работать до полуночи