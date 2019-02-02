Названы самые популярные места для празднования Дня влюбленных в Украине

"Самые популярные направления: Одесса, Львов и Карпатский регион, достаточно распространенным направлением стало Закарпатья, поэтому замечательный, романтический вариант на День влюбленных - это искупаться в чанах. Также сейчас очень популярными становятся экскурсии на винные заводы. Где влюбленные могут насладиться дегустацией вкусных вин", - рассказал Царук.



Напомним, в 2018 году в Житомире поженилась сама старая в области и вторая по возрасту пара в Украине, которая принимала брак в День всех влюбленных. Мужчине исполнилось 67, жене - 51. Они вместе уже 10 лет - решили узаконить свои отношения - символически - 14 февраля.



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