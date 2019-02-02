Названо найпопулярніші місця для святкування Дня закоханих в Україні

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США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

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У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

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КИЇВ. 2 лютого. УНН. Найпоширеніші в Україні туристичні напрямки на 14 лютого – це Одеса, Львів та Карпатський регіон. Останнім часом досить популярним стало Закарпаття. Про це журналісту УНН розповів директор “Центру розвитку туризму України” Володимир Царук.

"Найпопулярніші напрямки: Одеса, Львів та Карпатський регіон, досить поширеним напрямком стало Закарпаття, тому чудовий, романтичний варіант на День закоханих – це покупатися в чанах. Також зараз дуже популярними стають екскурсії на винні заводи. Де закохані можуть насолодитися дегустацією смачних вин", – розповів Царук.

Нагадаємо, в 2018 році у Житомирі одружилась найстарша в області та друга за віком пара в Україні, яка брала шлюб у День всіх закоханих. Чоловіку виповнилось 67, дружині — 51. Вони разом вже 10 років — вирішили узаконити свої відносини — символічно — 14 лютого.

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