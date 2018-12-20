Названы самые популярные страны среди украинцев в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 20 декабря. УНН. Стали известны страны, которые для поездок чаще всего выбирали граждане Украины в 2018 году. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“Заметное увеличение спроса на поездки в Германию (165 тысяч), Италию (125 тысяч), Испанию (50 тысяч), Грецию и Данию (по 30 тысяч), Австрию и Кипр (по 25 тысяч), Латвию (+ 20 тысяч), Болгарию и Чехию (по 15 тысяч), Эстонию и Швейцарию (по + 10 тысяч)”, - отметили в Госпогранслужбе.
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Кроме того, поездки в США и Израиля остаются на уровне статистики прошлого года.
По данным пограничников, в 2018 году передовые позиции в поездках украинцев, как и в прошлом году, занимают такие страны как Польша, Венгрия, Молдова, Румыния, Беларусь, Словакия, Египет (увеличение на 350 тысяч человек) и Турция.
Напомним, из всего количества пропускных операций на границе — 71% составляет выезд граждан Украины за границу и 29% — въезд в страну иностранцев.
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Отметим, что в пятерку стран с самым высоким уровнем качества жизни в 2018 году вошли Норвегия, Швейцария, Австралия, Ирландия и Германия.