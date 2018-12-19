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Іноземців до України прибуває вдвічі менше, ніж від'їжджає українців

Київ • УНН

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КИЇВ. 19 грудня. УНН. З усієї кількості пропускних операцій на кордоні - 71% становить виїзд громадян України за кордон і 29% - в'їзд до країни іноземців. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.

Іноземців до України прибуває вдвічі менше, ніж від'їжджає українців

“Цьогоріч прикордонники вже оформили 93 мільйони громадян та майже 19 мільйонів транспортних засобів. І з врахуванням часу, що ще залишився у грудні, цей показник може перевищити 100 мільйонів осіб”, — заявив голова Держприкордонслужби Петро Цигикал. 

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Також прикордонники продовжують відмічати щорічне зростання обсягів пропускних операцій — в середньому на 4%. При цьому 71% осіб становлять громадяни України (66,4 мільйона осіб), а іноземці — 29%.

“Цьому сприяє запровадження режиму безвізових поїздок в країни ЄС та спрощення прикордонних формальностей. Кількість осіб, які скористалися авіаційним сполученням для перетину державного кордону, також зросла на понад 3,2 мільйона осіб”, - зазначив Цигикал.

Крім того, зросла кількість подорожуючих українців на кордоні зі Словаччиною — на 22% та Румунією — на 17%. Водночас, кількість іноземців залишається на рівні 2017 року.

Додамо, що з початку року у пропуску з тих чи інших причин відмовлено майже 29 тисячам осіб.

Нагадаємо, Україна в умовах воєнного стану продовжує не пускати росіян на свою територію.

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