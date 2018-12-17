Аваков назвав умови продовження воєнного стану
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. Якщо Росія здійснить наземну агресію по відношенню до України, воєнний стан буде продовжено. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства внутрішніх справ України.
"Ми знаходимося в ситуації воєнного стану, в очікуванні, чи будуть продовжуватися агресивні дії з боку Росії. Для нас дуже важливо бути готовими до будь-яких агресивних дій, які можуть бути з боку противника. Якщо противник здійснить наземну агресію по відношенню до України, воєнний стан буде продовжено, ми будемо мобілізувати всі сили. Для України це буде дуже складний виклик, але для путінської Росії це буде катастрофа. Ми готові до таких викликів в повному обсязі", - сказав Арсен Аваков.
Арсен Аваков висловив сподівання, що наземної агресії проти України з боку Росії не відбудеться: "Я дуже сподіваюся, що цього не станеться, військовий стан завершиться до нового року і зусиллями дипломатів ми повернемо окуповані території".
Аваков також наголосив, що останні п’ять років прикордонники, Нацгвардія, поліція і ДСНС знаходяться у напруженні, але в найбільшій напрузі – прикордонники.
"У нас не стандартна, гібридна ситуація. Ми мусимо розвивати прикордонні підрозділи, які знаходяться по суті в середні країни поряд з окупованими територіями. Функція пропуску наших громадян через лінію розмежування не проста, тут багато і оперативної роботи і додаткових функцій. І МВС має забезпечувати компетентну роботу кожного з вас", - зазначив Арсен Аваков.
Нагадаємо, на сьогодні продовжує існувати загроза вторгнення збройних сил Російської Федерації на суверенну територію України.