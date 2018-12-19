Иностранцев в Украину прибывает вдвое меньше, чем уезжает украинцев
Киев • УНН
КИЕВ. 19 декабря. УНН. Из всего количества пропускных операций на границе - 71% составляет выезд граждан Украины за границу и 29% - въезд в страну иностранцев. Об этом сообщил отдел коммуникаций со СМИ Администрации Государственной пограничной службы Украины, передает УНН.
“В этом году пограничники уже оформили 93 миллиона граждан и почти 19 миллионов транспортных средств. И с учетом времени, еще остался в декабре, этот показатель может превысить 100 миллионов человек”, — заявил председатель Госпогранслужбы Петр Цигикал.
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Также пограничники продолжают отмечать ежегодный рост объемов пропускных операций — в среднем на 4%. При этом 71% лиц составляют граждане Украины (66,4 миллиона человек), а иностранцы — 29%.
“Этому способствует введение режима безвизовых поездок в страны ЕС и упрощение пограничных формальностей. Количество лиц, воспользовавшихся авиационным сообщением для пересечения государственной границы, также выросло на 3,2 миллиона человек”, - отметил Цигикал.
Кроме того, возросло количество путешествующих украинцев на границе со Словакией — на 22% и Румынией — на 17%. В то же время, количество иностранцев остается на уровне 2017 года.
Добавим, что с начала года в пропуске по тем или иным причинам отказано почти 29 тыс. человек.
Напомним, Украина в условиях военного положения продолжает не пускать россиян на свою территорию.