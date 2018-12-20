Названо найпопулярніші країни серед українців у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 20 грудня. УНН. Стали відомі країни, які для поїздок найчастіше обирали громадяни України у 2018 році. Про це повідомив відділ комунікацій із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, передає УНН.
“Помітне збільшення попиту на поїздки до Німеччини (+165 тисяч), Італії (+125 тисяч), Іспанії (+50 тисяч), Греції та Данії (+30 тисяч), Австрії та Кіпру (по +25 тисяч), Латвії (+20 тисяч), Болгарії та Чехії (по +15 тисяч), Естонії та Швейцарії (по + 10 тисяч)”, — зазначили у Держприкордонслужбі.
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Крім того, мандрівки до США і Ізраїлю залишаються на рівні з минулим роком.
Статистика свідчить, що у 2018 році передові позиції з поїздок українців, як і торік, займають такі країни як Польща, Угорщина, Молдова, Румунія, Білорусь, Словаччина, Єгипет (збільшення на 350 тисяч осіб) та Туреччина.
Нагадаємо, з усієї кількості пропускних операцій на кордоні - 71% становить виїзд громадян України за кордон і 29% - в'їзд до країни іноземців.
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Зазначимо, що у п'ятірку країн із найвищим рівнем якості життя у 2018 році потрапили Норвегія, Швейцарія, Австралія, Ірландія і Німеччина.