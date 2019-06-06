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Названа дата оглашения решения суда Амстердама по "скифскому золоту"

Названа дата оглашения решения суда Амстердама по "скифскому золоту"

Киев  •  УНН

 • 13851 просмотра

КИЕВ. 6 июня. УНН. Апелляционный суд Амстердама объявит 16 июля 2019 решение о возвращении в Украину "скифского золота". Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу Министерства юстиции Украины.

"Друзья, хотим сообщить, что решение Апелляционного суда Амстердама о возвращении "скифского золота" в Украине будет объявлено 16 июля 2019", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, апелляционный суд Амстердама 11 марта начал рассмотрение апелляционной жалобы музеев оккупированного Крыма по решению о возвращении в Украину "скифского золота".

Суд должен объявить решение по делу 11 июня 2019 года.

Добавим, что 14 декабря 2016 Окружной суд Амстердама принял решение о том, что экспонаты крымских музеев должны быть возвращены в Украину. Решение было вынесено на основе конвенции ЮНЕСКО, согласно которой художественные ценности должны быть возвращены суверенном государстве, предоставившае их для временной экспозиции.

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