Названо дату оголошення рішення суду Амстердаму щодо “скіфського золота”
Київ • УНН
КИЇВ. 6 червня. УНН. Апеляційний суд Амстердама оголосить 16 липня 2019 року рішення щодо повернення в Україну “скіфського золота”. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу Міністерства юстиції України.
“Друзі, хочемо повідомити, що рішення Апеляційного суду Амстердаму стосовно повернення „скіфського золота“ в Україну буде оголошене 16 липня 2019 року”, — повідомили у прес-службі.
Нагадаємо, апеляційний суд Амстердама 11 березня розпочав розгляд апеляційної скарги музеїв окупованого Криму щодо рішення про повернення в Україну “скіфського золота”.
Суд мав оголосити рішення у справі 11 червня 2019 року.
Додамо, що 14 грудня 2016 року Окружний суд Амстердама ухвалив рішення про те, що експонати кримських музеїв повинні бути повернуті в Україну. Рішення було винесено на основі конвенції ЮНЕСКО, згідно з якою художні цінності повинні бути повернуті суверенній державі, що надала їх для тимчасової експозиції.