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Названы банки, которые пройдут стресс-тестирование в 2018 году

Названы банки, которые пройдут стресс-тестирование в 2018 году

Киев  •  УНН

 • 15936 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. В 2018 году стресс-тестирование будет проведено в 25 банках, работающих в Украине. В этот перечень попали и четыре государственных банка. Об этом сообщили в Национальном банке Украины, передает УНН.

“Национальный банк обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена ​​оценка устойчивости банков. Оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января и будет состоять из трех этапов: проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам, экстраполяция НБУ результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка, оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическими сценариям. В 2018 году стресс-тестированию подлежат 25 банков”, - говорится в сообщении.

В частности, стресс-тесты проведут в следующих банках:

  • ПриватБанк
  • Ощадбанк
  • Укрэксимбанк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Альфа-Банк
  • Укргазбанк
  • ПУМБ
  • УкрСиббанк
  • Сбербанк
  • Укрсоцбанк
  • ОТП Банк
  • банк Пивденный
  • Креди Агриколь Банк
  • Проминвестбанк
  • ТАСкомбанк
  • ПроКредит Банк
  • Кредобанк
  • ВТБ Банк
  • Банк Кредит Днепр
  • Мегабанк
  • банк Восток
  • А — Банк
  • идея Банк
  • Универсал Банк
  • Банк Инвестиций и Сбережений

Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук отметил, что стресс-тестирование будет проводиться в отношении банков, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. Это учреждения, на которые совокупно приходится 93% активов банковского сектора.

“Стресс-тестирование должно касаться в первую очередь крупнейших банков. Это в определенной степени макропруденциальный инструмент, и применяя его мы хотим убедиться, что в кризисных условиях основная часть банковского сектора будет чувствовать себя комфортно”, - отметил он.

Ваврищук пояснил, что стресс-тестирование будет проводиться по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. Если базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах НБУ (кроме прогноза изменения обменного курса), то неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Эти предположения не являются прогнозам Нацбанка. Они являются предположениям, которые, согласно международным практикам, должны формировать жесткий, но правдоподобный сценарий.

Как добавили в НБУ, банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.

Напомним, начиная с этого года оценка устойчивости банков будет проводиться в Украине на ежегодной основе, по состоянию банков на 1 января соответствующего года.

Ранее сообщалось, НБУ продлил санкции в отношении ОАО “Сбербанк”, ПАО “Проминвестбанк”, ПАО “ВТБ Банк” и ОАО “БМ Банк”.

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