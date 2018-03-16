Названы банки, которые пройдут стресс-тестирование в 2018 году
Киев • УНН
КИЕВ. 16 марта. УНН. В 2018 году стресс-тестирование будет проведено в 25 банках, работающих в Украине. В этот перечень попали и четыре государственных банка. Об этом сообщили в Национальном банке Украины, передает УНН.
“Национальный банк обнародовал методологию, по которой в 2018 году будет осуществлена оценка устойчивости банков. Оценка будет осуществляться по состоянию на 1 января и будет состоять из трех этапов: проверка аудиторскими компаниями качества активов банка и приемлемости обеспечения по кредитам, экстраполяция НБУ результатов первого этапа и оценка достаточности капитала банка, оценка НБУ достаточности капитала банка по результатам стресс-тестирования по базовому и неблагоприятным макроэкономическими сценариям. В 2018 году стресс-тестированию подлежат 25 банков”, - говорится в сообщении.
В частности, стресс-тесты проведут в следующих банках:
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- ПриватБанк
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- Ощадбанк
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- Укрэксимбанк
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- Райффайзен Банк Аваль
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- Альфа-Банк
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- Укргазбанк
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- ПУМБ
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- УкрСиббанк
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- Сбербанк
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- Укрсоцбанк
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- ОТП Банк
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- банк Пивденный
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- Креди Агриколь Банк
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- Проминвестбанк
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- ТАСкомбанк
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- ПроКредит Банк
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- Кредобанк
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- ВТБ Банк
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- Банк Кредит Днепр
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- Мегабанк
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- банк Восток
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- А — Банк
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- идея Банк
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- Универсал Банк
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- Банк Инвестиций и Сбережений
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Директор департамента финансовой стабильности НБУ Виталий Ваврищук отметил, что стресс-тестирование будет проводиться в отношении банков, которые являются крупнейшими по среднему значению двух показателей: взвешенных на риск активов и депозитов физических лиц. Это учреждения, на которые совокупно приходится 93% активов банковского сектора.
“Стресс-тестирование должно касаться в первую очередь крупнейших банков. Это в определенной степени макропруденциальный инструмент, и применяя его мы хотим убедиться, что в кризисных условиях основная часть банковского сектора будет чувствовать себя комфортно”, - отметил он.
Ваврищук пояснил, что стресс-тестирование будет проводиться по базовому и неблагоприятным макроэкономическим сценариям. Если базовый макроэкономический сценарий основывается на публичных прогнозах НБУ (кроме прогноза изменения обменного курса), то неблагоприятный сценарий построен на гипотетических предположениях макроэкономических показателей, которые приводят к реализации кредитного и рыночного рисков в существенных объемах. Эти предположения не являются прогнозам Нацбанка. Они являются предположениям, которые, согласно международным практикам, должны формировать жесткий, но правдоподобный сценарий.
Как добавили в НБУ, банки, которые по итогам оценки устойчивости будут нуждаться в капитале, должны будут до конца года разработать и выполнить программу капитализации и/или план мероприятий для поддержания или восстановления уровня капитала.
Напомним, начиная с этого года оценка устойчивости банков будет проводиться в Украине на ежегодной основе, по состоянию банков на 1 января соответствующего года.
Ранее сообщалось, НБУ продлил санкции в отношении ОАО “Сбербанк”, ПАО “Проминвестбанк”, ПАО “ВТБ Банк” и ОАО “БМ Банк”.