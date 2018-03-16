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Названо банки, які пройдуть стрес-тестування у 2018 році

Названо банки, які пройдуть стрес-тестування у 2018 році

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 березня. УНН. У 2018 році стрес-тестування буде проведено у 25 банках, що працюють в Україні. До цього переліку потрапили і чотири державні банки. Про це повідомили у Національному банку України, передає УНН.

“Національний банк оприлюднив методологію, за якою у 2018 році буде здійснено оцінку стійкості банків. Оцінка здійснюватиметься за станом на 1 січня і складатиметься із трьох етапів: перевірка аудиторськими компаніями якості активів банку та прийнятності забезпечення за кредитами, екстраполяція НБУ результатів першого етапу та оцінка достатності капіталу банку, оцінка НБУ достатності капіталу банку за результатами стрес-тестування за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями. У 2018 році стрес-тестуванню підлягають 25 банків”, — сказано у повідомленні.

Зокрема, стрес-тести проведуть у таких банках:

  • ПриватБанк
  • Ощадбанк
  • Укрексімбанк
  • Райффайзен Банк Аваль
  • Альфа-Банк
  • Укргазбанк
  • ПУМБ
  • УкрСиббанк
  • Сбербанк
  • Укрсоцбанк
  • ОТП Банк
  • Банк Південний
  • Креді Агріколь Банк
  • Промінвестбанк
  • Таскомбанк
  • Прокредит Банк
  • Кредобанк
  • ВТБ Банк
  • Банк Кредит Дніпро
  • Мегабанк
  • Банк Восток
  • А — Банк
  • Ідея Банк
  • Універсал Банк
  • Банк Інвестицій та Заощаджень

Директор департаменту фінансової стабільності НБУ Віталій Ваврищук зазначив, що стрес-тестування проводитиметься щодо банків, які є найбільшими за середнім значенням двох показників: зважених на ризик активів та депозитів фізичних осіб. Це установи, на які сукупно припадає 93% активів банківського сектору.

“Стрес-тестування повинно стосуватись в першу чергу найбільших банків. Це певною мірою макропруденційний інструмент, і застосовуючи його ми хочемо впевнитись, що в кризових умовах основна частина банківського сектору буде почувати себе комфортно,” — наголосив він.

Ваврищук пояснив, що стрес-тестування проводитиметься за базовим та несприятливим макроекономічними сценаріями. Якщо базовий макроекономічний сценарій ґрунтується на публічних прогнозах НБУ (крім прогнозу зміни обмінного курсу), то несприятливий сценарій побудовано на гіпотетичних припущеннях макроекономічних показників, які призводять до реалізації кредитного та ринкового ризиків в суттєвих обсягах. Ці припущення не є прогнозами Нацбанку. Вони є припущеннями, які, згідно міжнародних практик, мають формувати жорсткий, але правдоподібний сценарій.

Як додали у НБУ, банки, які за підсумками оцінки стійкості матимуть потребу в капіталі, повинні будуть до кінця року розробити та виконати програму капіталізації та/або план заходів для підтримки або відновлення рівня капіталу.

Нагадаємо, починаючи з цього року оцінка стійкості банків проводитиметься в Україні на щорічній основі, за станом банків на 1 січня відповідного року.

Раніше повідомлялось, НБУ продовжив санкції щодо ПАТ “Сбербанк”, ПАТ “Промінвестбанк”, ПАТ “ВТБ Банк” та ПАТ “БМ Банк”.

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