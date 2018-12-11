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Названы объемы строительства в Киеве за 10 месяцев

Киев • УНН

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КИЕВ. 11 декабря. УНН. В январе-октябре 2018 года предприятия Киева выполнили строительные работы на сумму 22,73 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Главного управления статистики.

Названы объемы строительства в Киеве за 10 месяцев

По видам строительной продукции работы распределились следующим образом: сооружения -16,2 млрд грн (жилые строения 10,2 млрд грн, нежилые – 6 млрд грн), инженерные сооружения – 6,4 млрд грн.

Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.

“Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!” - считает Кушнир.

Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Хотя уже сейчас можно говорить об определенном росте. Так, к примеру объемы строительства в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом — 101 млрд 74 млн грн. Предварительные итоги 2018 года также подтверждают динамику развития отрасли.

Украинские Национальные Новости

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