Названы объемы строительства в Киеве за 10 месяцев
Киев • УНН
КИЕВ. 11 декабря. УНН. В январе-октябре 2018 года предприятия Киева выполнили строительные работы на сумму 22,73 млрд грн. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию Главного управления статистики.
По видам строительной продукции работы распределились следующим образом: сооружения -16,2 млрд грн (жилые строения 10,2 млрд грн, нежилые – 6 млрд грн), инженерные сооружения – 6,4 млрд грн.
Строительная отрасль считается драйвером экономики, однако в Украине доля строительной отрасли в структуре ВВП составляет всего 2%. И это несмотря на постепенный рост. В то же время специалисты считают, что эта отрасль имеет огромный потенциал. В частности, глава правления — президент ЧАО “ХК “Киевгорстрой” Игорь Кушнир сравнил украинский показатель с показателями других стран.
“Во всем мире строительная отрасль является локомотивом развития экономики. Средний показатель доли строительства в ВВП европейских стран составляет около 6%. В Польше целых 9%. А в Украине только 2%. Хотя потенциал огромен!” - считает Кушнир.
Отрасли нужны инвестиции, которые дадут толчок для развития. Хотя уже сейчас можно говорить об определенном росте. Так, к примеру объемы строительства в 2017 году увеличился на 20,9% по сравнению с 2016 годом — 101 млрд 74 млн грн. Предварительные итоги 2018 года также подтверждают динамику развития отрасли.