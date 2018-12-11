Названі обсяги будівництва в Києві за 10 місяців

За видами будівельної продукції роботи розподілилися наступним чином: споруди -16,2 млрд грн (житлові будови 10,2 млрд грн, нежитлові - 6 млрд грн), інженерні споруди - 6,4 млрд грн.

Будівельна галузь вважається драйвером економіки, проте в Україні частка будівельної галузі в структурі ВВП становить всього 2%. І це незважаючи на поступове зростання. У той же час фахівці вважають, що ця галузь має величезний потенціал. Зокрема, глава правління - президент ПАТ "ХК "Київміськбуд" Ігор Кушнір порівняв український показник з показниками інших країн.



"У всьому світі будівельна галузь є локомотивом розвитку економіки. Середній показник частки будівництва в ВВП європейських країн становить близько 6%. У Польщі цілих 9%. А в Україні тільки 2%. Хоча потенціал величезний!"- вважає Кушнір.



Галузі потрібні інвестиції, які дадуть поштовх для розвитку. Хоча вже зараз можна говорити про певне зростання. Так, наприклад обсяги будівництва в 2017 році збільшився на 20,9% в порівнянні з 2016 роком - 101 млрд 74 млн грн. Попередні підсумки 2018 року також ще підтверджують динаміку розвитку галузі.