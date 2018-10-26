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Названы самые трендовые алкогольные напитки 2018 года в Канаде

Названы самые трендовые алкогольные напитки 2018 года в Канаде

Киев  •  УНН

 • 17172 просмотра

КИЕВ. 26 октября. УНН. По итогам 2018 года водка станет самым потребляемым алкогольным напитком среди жителей Канады. Об этом пишет аналитический портал Statista, передает УНН.

Прогнозируется, что по итогам 2018 года канадцы выпьют 4,6 млн кейсов (9-литровых ящиков, стандартная единица измерения для алкогольной продукции на Западе) водки.

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Ожидается, что ром станет вторым в списке самых потребляемых алкогольных напитков в Канаде.

В целом 19,5% канадских потребителей, как правило, покупают крепкие алкогольные напитки.

Также сообщается, что в Канаде больше всего пьют жители провинции Квебек.

"57% населения Квебека употребляют алкоголь, по крайней мере, один раз в неделю", - говорится в сообщении.

Как писал УНН, украинцы увеличивают долю потребления алкогольных напитков отечественного производства. Особенно это касается вина. Эксперты поясняют, что украинский виноградный напиток более доступный в цене и при этом не уступает по качеству, в частности, винам из Чили и Аргентины.

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