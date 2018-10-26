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Названі найбільш трендові алкогольні напої 2018 року в Канаді

Названі найбільш трендові алкогольні напої 2018 року в Канаді

Київ • УНН

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КИЇВ. 26 жовтня. УНН. За підсумками 2018 року горілка стане найбільш часто вживаним алкогольним напоєм серед жителів Канади. Про це пише аналітичний портал Statista, передає УНН.

Прогнозується, що за підсумками 2018 року канадці вип'ють 4,6 млн кейсів (9-літрових ящиків, стандартна одиниця вимірювання для алкогольної продукції на Заході) горілки.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Українська горілка Medoff замикає десятку світових лідерів продажів

Очікується, що ром стане другим в списку найбільш споживаних алкогольних напоїв в Канаді.

В цілому 19,5% канадських споживачів, як правило, купують міцні алкогольні напої.

Також повідомляється, що в Канаді найбільше п'ють жителі провінції Квебек.

"57% населення Квебека вживають алкоголь щонайменше один раз в тиждень", - йдеться в повідомленні.

Як писав УНН, українці збільшують частку споживання алкогольних напоїв вітчизняного виробництва. Особливо це стосується вина. Експерти пояснюють, що український виноградний напій більш доступний в ціні і при цьому не поступається за якістю, зокрема, вин з Чилі та Аргентини.

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