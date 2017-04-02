НАПК завершило проверку около 3 тыс. э.-деклараций, 10 передано в НАБУ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 апреля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции проверило около 3 тыс. До н.э.-деклараций, из них данные 10 передано в Национальный антикоррупционного бюро Украины. Об этом сообщил заместитель председателя Назка Руслан Радецкий в эфире телеканала "Интер", передает УНН.
"На сегодняшний день мы провели проверку около 3 тыс. Субъектов декларирования", - сообщил он.
Также он отметил, что по результатам проверок 10 деклараций было передано в НАБУ, на 17 были составлены протоколы об админответственности и передано в суд.
Кроме этого он отметил то, что процесс проверки гораздо ускорит автоматизация процесса, однако, как ранее сообщал, Назка не обеспечил автоматическую проверку электронной деклараций.