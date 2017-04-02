НАЗК завершило перевірку близько 3 тис. е-декларацій, 10 передано до НАБУ
Київ • УНН
КИЇВ. 2 квітня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції перевірило близько 3 тис. е-декларацій, з них дані 10 передано до Національного антикорупційного бюро України. Про це повідомив заступник голови НАЗК Руслан Радецький в ефірі телеканалу “Інтер”, передає УНН.
“На сьогоднішній день ми здійснили перевірку близько 3 тис. суб’єктів декларування,” — повідомив він.
Також він зазначив, що за результатами перевірок 10 декларацій було передано в НАБУ, на 17 було складено протоколи про адмінвідповідальність і передано до суду.
Крім цього він зауважив на тому, що процес перевірки набагато пришвидшить автоматизація процесу, проте, як раніше повідомляв УНН, НАЗК не забезпечило автоматичну перевірку е-декларацій.