НАЗК завершило перевірку близько 3 тис. е-декларацій, 10 передано до НАБУ

“На сьогоднішній день ми здійснили перевірку близько 3 тис. суб’єктів декларування,” — повідомив він.

Також він зазначив, що за результатами перевірок 10 декларацій було передано в НАБУ, на 17 було складено протоколи про адмінвідповідальність і передано до суду.

Крім цього він зауважив на тому, що процес перевірки набагато пришвидшить автоматизація процесу, проте, як раніше повідомляв УНН, НАЗК не забезпечило автоматичну перевірку е-декларацій.