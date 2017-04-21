НАПК задерживает проверку электронной декларации за отсутствия автоматической системы - Р.Радецкий

ukru
"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив
15:18 • 25299 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка

Эксклюзив
13:51 • 61200 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше

13:29 • 47420 просмотра

Грузия сократила срок безвиза для украинцев с трех до одного года

Эксклюзив
3 апреля, 09:14 • 220326 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки

3 апреля, 08:00 • 122515 просмотра

Пасхальная корзина: во сколько обойдется в этом году

3 апреля, 06:50 • 117185 просмотра

"Сложно, но не критично": в правительстве оценили пошлины Трампа для Украины и работают над лучшими условиями

Эксклюзив
3 апреля, 06:00 • 178110 просмотра

Финтех-эксперт Елена Соседка объяснила, как изменится рынок после легализации криптовалют в Украине

2 апреля, 19:23 • 114902 просмотра

Украина вернула 11 детей с оккупированных территорий и рф

2 апреля, 18:52 • 105139 просмотра

Полуфинал Кубка Украины по футболу: определились участники

2 апреля, 17:00 • 103751 просмотра

Трамп планирует уволить Илона Маска с его должности в Белом доме – Politico

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

+14°
3 м/с
36 %
752 мм
Ясно, в ближайшие 2 часа осадков не ожидается
Популярные новости

По меньшей мере 4 погибших в США: последствия катастрофического торнадо, пронесшегося по части страны

3 апреля, 07:38 • 189843 просмотра

Киноадаптация "Как приручить дракона 2" получила дату релиза

3 апреля, 08:47 • 110611 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 79949 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 72343 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 67294 просмотра
публикации

“Мамины достижения”: Дума до сих пор вписывает яхту медведчука в успешные кейсы АРМА

15:43 • 4538 просмотра

"Это не о давлении на аптеки, это о честных правилах игры для всех участников рынка": нардеп Кузьминых о новом регулировании фармрынка
Эксклюзив

15:18 • 25299 просмотра

Цена на аренду квартир в Киеве превысила довоенный уровень: чего ждать дальше
Эксклюзив

13:51 • 61200 просмотра

Подешевели не все: в Украине выросли цены на лекарства, не вошедшие в список Минздрава

13:03 • 67302 просмотра

Торговая война США: эксперты объяснили последствия для Украины и самой Америки
Эксклюзив

3 апреля, 09:14 • 220326 просмотра
Реклама
Актуальные люди

Дональд Трамп

Марк Рютте

Кайя Каллас

Владимир Зеленский

Урсула фон дер Ляйен

Актуальные места

Украина

Соединенные Штаты

Киев

Китай

Канада

Реклама
УНН Lite

"Шедевр": киностудия прорекламировала эпическую адаптацию "Одиссеи" от Нолана

15:47 • 3278 просмотра

"Дружба на всю жизнь": британцев растрогало видео с маленькой принцессой Шарлоттой и ее кузиной

13:52 • 14566 просмотра

"Симпсоны" получат продолжение еще на 4 сезона

12:01 • 21610 просмотра

Вышел новый трейлер "Мир Юрского периода: Возрождение": Скарлетт Йоханссон впервые появится во франшизе

10:44 • 72350 просмотра

Nintendo Switch 2: дата выхода, цена и характеристики новой консоли

3 апреля, 09:11 • 79955 просмотра
Актуальное

Старлинк

Вашингтон Пост

Facebook

Симпсоны

Леопард 1

НАПК задерживает проверку электронной декларации за отсутствия автоматической системы - Р.Радецкий

НАПК задерживает проверку электронной декларации за отсутствия автоматической системы - Р.Радецкий

Киев • УНН

 • 12559 просмотра

КИЕВ. 21 апреля. УНН. Национальное агентство предотвращения коррупции задерживает проверку электронных деклараций за отсутствия автоматической системы проверки. Об этом на сегодняшнем слушаниях Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.

"Я хотел бы заметить, что все те 107 тыс. субъектов, подавших (е-декларации - ред.), они должны были быть проверены автоматически сразу же, но при отсутствии автоматической проверки мы в ручном режиме (проверяем - ред.). Что такое ручной режим, это когда по одному субъекту декларирования делается около 15-20 запросов. Предоставляется 10 дней, но не все органы государственной власти оказывают нам вовремя информацию", - сказал Р.Радецький.

Кроме того, Р.Радецкий также обвинил главу НАПК Н.Корчак в 2 недельной задержке проведения данной проверки.

"Мы, согласно тому порядку, который был разработан, обратились к другим органам, в том числе в иностранных органов, подготовили запросы и к сожалению, эти запросы пролежали у Натальи Николаевны (Корчак - ред.) 2 недели, она их подписала и вернула мне ", - заметит он.

Отвечая на вопрос, на данный момент НАПК не завершено ни одной полной проверки топ-чиновника, он подчеркнул, проверку топ-чиновников приостановлено, потому, что не поступила информация от других государственных органов.

Как сообщал УНН, Н.Корчак предложила создать в Назка службу работы с реестром е-деклараций .

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика
Bitcoin
$81,499.50
Золото
$3,152.29
Tesla
$262.03
Brent
$69.57
S&P 500
$5,421.19
Газ TTF
$39.44
Ethereum
$1,758.36