НАПК задерживает проверку электронной декларации за отсутствия автоматической системы - Р.Радецкий
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Национальное агентство предотвращения коррупции задерживает проверку электронных деклараций за отсутствия автоматической системы проверки. Об этом на сегодняшнем слушаниях Комитета по вопросам предотвращения и противодействия коррупции заявил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Я хотел бы заметить, что все те 107 тыс. субъектов, подавших (е-декларации - ред.), они должны были быть проверены автоматически сразу же, но при отсутствии автоматической проверки мы в ручном режиме (проверяем - ред.). Что такое ручной режим, это когда по одному субъекту декларирования делается около 15-20 запросов. Предоставляется 10 дней, но не все органы государственной власти оказывают нам вовремя информацию", - сказал Р.Радецький.
Кроме того, Р.Радецкий также обвинил главу НАПК Н.Корчак в 2 недельной задержке проведения данной проверки.
"Мы, согласно тому порядку, который был разработан, обратились к другим органам, в том числе в иностранных органов, подготовили запросы и к сожалению, эти запросы пролежали у Натальи Николаевны (Корчак - ред.) 2 недели, она их подписала и вернула мне ", - заметит он.
Отвечая на вопрос, на данный момент НАПК не завершено ни одной полной проверки топ-чиновника, он подчеркнул, проверку топ-чиновников приостановлено, потому, что не поступила информация от других государственных органов.
Как сообщал УНН, Н.Корчак предложила создать в Назка службу работы с реестром е-деклараций .