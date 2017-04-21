НАЗК затримує перевірку е-декларацій, через відсутність автоматичної системи - Р.Радецький

"Я хотів би зауважити, що всі ті 107 тис. суб'єктів, які подали (е-декларації - ред.), вони мали би бути перевірені автоматично одразу же, але за відсутності автоматичної перевірки ми в ручному режимі (перевіряємо - ред.). Що таке ручний режим, це коли по одному суб'єкту декларування робиться близько 15-20 запитів. Надається 10 днів, але не всі органи державної влади надають нам вчасно інформацію",- сказав Р.Радецький.

Крім того, Р.Радецький також звинуватив голову НАЗК Наталію Корчак у 2 тижневій затримці проведення даної перевірки.

"Ми, відповідно до того порядку, який був розроблений, звернулися до інших органів, в тому числі до іноземних органів, підготували запити і на превеликий жаль, ці запити пролежали у Наталі Миколаївни (Корчак - ред.) 2 тижні, вона їх не підписала і повернула мені", - зауважи він.

Відповідаючи на запитання, чи на даний момент НАЗК не завершено жодної повної перевірки топ-посадовця, він підкреслив, перевірку топ-посадовців призупинено, через те, що не надійшла інформація від інших державних​ органів.

Як повідомляв УНН, Н.Корчак запропонувала створити у НАЗК службу роботи з реєстром е-декларацій.