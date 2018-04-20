НАПК выявило недостоверную информацию в декларации нардепа Рабиновича
Киев • УНН
КИИВ.20 КВИТНЯ.УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро заключение по результатам полной проверки декларации народного депутата Вадима Рабиновича за 2015 год. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.
Так, в ходе проверки было установлено, что депутат указал в декларации информацию о принадлежащих ему на право власноти 50% корпоративных прав в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк", тогда как на конец отчетного периода он был владельцем 100% компании. Стоимость неуказываемой доли уставного капитала - 600 тыс. грн.
В то же время в агентстве отметили, что направление заключения относительно лица не является признаком его вины, однако является основанием для досудебного расследования.
Как сообщал УНН, НАПК начало проверку деклараций ряда топ-чиновников.