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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК выявило недостоверную информацию в декларации нардепа Рабиновича

Киев • УНН

 • 8937 просмотра

КИИВ.20 КВИТНЯ.УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции направило в Национальное антикоррупционное бюро заключение по результатам полной проверки декларации народного депутата Вадима Рабиновича за 2015 год. Об этом сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

НАПК выявило недостоверную информацию в декларации нардепа Рабиновича

Так, в ходе проверки было установлено, что депутат указал в декларации информацию о принадлежащих ему на право власноти 50% корпоративных прав в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк", тогда как на конец отчетного периода он был владельцем 100% компании. Стоимость неуказываемой доли уставного капитала - 600 тыс. грн.

В то же время в агентстве отметили, что направление заключения относительно лица не является признаком его вины, однако является основанием для досудебного расследования.

Как сообщал УНН, НАПК начало проверку деклараций ряда топ-чиновников.

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