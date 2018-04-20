НАПК выявило недостоверную информацию в декларации нардепа Рабиновича

Так, в ходе проверки было установлено, что депутат указал в декларации информацию о принадлежащих ему на право власноти 50% корпоративных прав в уставном капитале ООО "Ньюс Нетворк", тогда как на конец отчетного периода он был владельцем 100% компании. Стоимость неуказываемой доли уставного капитала - 600 тыс. грн.



В то же время в агентстве отметили, что направление заключения относительно лица не является признаком его вины, однако является основанием для досудебного расследования.



Как сообщал УНН, НАПК начало проверку деклараций ряда топ-чиновников.