НАЗК виявило недостовірну інформацію в декларації нардепа Рабіновича
Київ • УНН
КИЇВ.20 КВІТНЯ.УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції направило до Національного антикорупційного бюро висновок за результатами повної перевірки декларації народного депутата Вадима Рабіновича за 2015 рік. Про це повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.
Так, під час перевірки було встановлено, що депутат зазначив у декларації інформацію про належні йому на право власноті 50% корпоративних прав у статутному капіталі ТОВ "Ньюс Нетворк", тоді як на кінець звітнього періоду він був власником 100% компанії. Вартість невказаної частки статутного капіталу - 600 тис. грн.
Водночас в агентстві зазначили, що направлення висновку щодо особи не є ознакою його вини, проте є підставою для досудового розслідування.
Як повідомляв УНН, НАЗК почало перевірку декларацій низки топ-чиновників.