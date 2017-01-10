НАПК сегодня передаст в Минюст доработанный порядок проверки электронной декларации
Киев • УНН
КИЕВ. 10 января. УНН. Проект полной проверки электронной декларации сегодня будет повторно передан в Министерство юстиции Украины для юстировки с учетом пожеланий, с которыми Минюст вернул в НАПК этот проект. Об этом во время брифинга заявил заместитель главы НАПК Руслан Радецкий, передает корреспондент УНН.
"Могу отметить, что Минюстом была проведена экспертиза и их специалистами были предоставлены ряд пожеланий, замечаний, которые специалистами департамента финансового контроля были учтены и доработаны. Мы снова их направили в Минюст, но Минюст считает необходимым, чтобы НАПК включило в полном объеме те пожелания, которые они предъявляют к нам. Подавляющее большинство этих пожеланий учтены в порядке и соответствующие проекты порядка будут отправлены в Министерство юстиции после сегодняшнего обсуждения с общественностью и экспертами", - сказал Р.Радецкий.
По его словам, Минюст ставит такие условия, как сроки проверки и лица, которые будут уполномочены на полную проверку, а также согласование с другими органами, которые должны быть заинтересованы в порядках.
"Эти подпункты были согласованы нашими специалистами, и мы пришли к выводу, что начало проверки начинается после наличия оснований для проведения проверки и уполномоченный член национального агентства в течение 10 дней определяет порядок проверки, если для этого есть основания", - добавил он.