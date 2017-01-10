НАЗК сьогодні передать до Мін'юсту доопрацьований порядок перевірки е-декларацій

“Можу зазначити, що Мін'юстом була проведена експертиза і їх фахівцями були надані низка побажань, зауважень, які фахівцями департаменту фінансового контролю були враховані і доопрацьовані. Ми знову їх направили до Мін'юсту, але Мін'юст вважає за необхідне, щоб НАЗК включило в повному обсязі ті побажання, які вони висувають до нас. Переважна більшість цих побажань враховані в порядку і відповідні проекти порядку будуть відправлені до Міністерства юстиції після сьогоднішнього обгвороення з громадськістю та експертами”, — сказав Р.Радецький.

За його словами, Мін'юст ставить такі умови, як строки перевірки та особи, які будуть вповноважені на повну перевірку, а також узгодження з іншими органами, які мають бути зацікавлені в порядках.

“Ці підпункти були узгоджені нашими фахівцями, і ми прийшли до висновку, що початок перевірки розпочинається після наявності підстав для проведення перевірки і уповноважений член національного агентства протягом 10 днів визначає порядок перевірки, якщо для цього є підстави”, — додав він.