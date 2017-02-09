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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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НАПК провело проверку одного из нардепов

Киев • УНН

 • 11528 просмотра

КИЕВ. 9 февраля. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции провело проверку возможных фактов нарушений в сфере предотвращения коррупции народным депутатом Украины Вадимом Денисенко в отношении ограничений, касающихся получения подарков. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.

НАПК провело проверку одного из нардепов

Так, отмечается, что в средствах массовой информации освещались сообщения о том, что народный депутат Украины Денисенко В.И. в ноябре 2016 года приобрел по цене 1,1млн. гривен легковой автомобиль марки ВМW (модель Х5, год выпуска - 2015) по сниженной цене. При этом отмечалось, что рыночные цены на аналогичный автомобиль колеблются от 1,5млн. до 3 млн. грн.

Как сообщили в НАПК, по результатам проведенной проверки указанная информация не подтвердилась.

"Цена 1,1млн. гривен приобретенного Денисенко В.И. указанного транспортного средства является среднерыночной для аналогичных объектов бывших в употреблении транспортных средств в период возникновения соответствующих правоотношений между Денисенко В.И. и продавцом транспортного средства и не является любым преимуществом или льготой в понимании законодательства в сфере предотвращения коррупции. Указанное подтверждается, в частности, информацией со специализированных сайтов по продаже автотранспортных средств в Украине, а также информацией, предоставленной Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз ", - сказано в сообщении.

Поэтому статьей 627 (Свобода договора) Гражданского кодекса Украины, в частности, установлено, что стороны свободны в заключении договора, выборе контрагента и определении условий договора с учетом требований этого Кодекса, других актов гражданского законодательства, обычаев делового оборота, требований разумности и справедливости.

При этом, согласно статье 632 (Цена) указанного Кодекса, цена в договоре устанавливается по договоренности сторон.

Как сообщал УНН, Н.Корчак объяснила, почему НАПК не может проверить декларации топ-чиновников.

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