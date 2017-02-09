НАЗК провело перевірку одного з нардепів

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 39612 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 99336 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 105461 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 92791 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 114827 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 78351 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 87948 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 97116 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 88630 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 203032 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+15°
2.5м/с
30%
Популярнi новини

Трамп натякнув на можливий прогрес у переговорах між Україною та росією

13 квітня, 02:27 • 18016 перегляди

У Середземному морі зафіксовано 3 ворожі кораблі з 26 ракетами "Калібр" на борту

13 квітня, 03:13 • 12531 перегляди

Дуда: Тільки Трамп може змусити росію припинити війну в Україні

13 квітня, 03:35 • 20031 перегляди

Ємен готує масштабний наступ на повстанців-хуситів: задіяно 80 тисяч військових

13 квітня, 05:34 • 19765 перегляди

У Сумах пролунав вибух на тлі балістичної загрози: що відомо

07:30 • 19979 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 105452 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 203027 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 355193 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 290570 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 399564 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Марко Рубіо

Ілон Маск

Юн Сок Йоль

Анджей Дуда

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Білий дім

Китай

Київ

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

12 квітня, 13:05 • 21151 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 19019 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 92783 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 25412 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 30282 перегляди
Актуальне

«Калібр» (сімейство ракет)

Шахед-136

F-16 Fighting Falcon

Р-37

Ракетна система С-400

НАЗК провело перевірку одного з нардепів

Київ • УНН

 • 11528 перегляди

КИЇВ. 9 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку можливих фактів порушень у сфері запобігання корупції народним депутатом України Вадимом Денисенком стосовно обмежень щодо одержання подарунків. Про це УНН повідомили в прес-службі НАЗК.

НАЗК провело перевірку одного з нардепів

Так, зазначається, що в засобах масової інформації висвітлювались повідомлення про те, що народний депутат України Денисенко В.І. у листопаді 2016 року придбав за ціною 1100000 гривень легковий автомобіль марки ВМW(модель Х5, рік випуску — 2015) за зниженою ціною. При цьому зазначалося, що ринкові ціни на аналогічний автомобіль коливаються від 1500000 до 3000000 грн.

Як повідомили в НАЗК, за результатами проведеної перевірки вказана інформація не підтвердилася.

“Ціна 1100000 гривень придбаного Денисенком В.І. вказаного транспортного засобу є середньоринковою для аналогічних об’єктів вживаних транспортних засобів у період виникнення відповідних правовідносин між Денисенком В.І. та продавцем транспортного засобу та не є будь-якою перевагою чи пільгою в розумінні законодавства у сфері запобігання корупції. Вказане підтверджується, зокрема, інформацією із спеціалізованих веб-сайтів із продажу автотранспортних засобів в Україні, а також інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз”, — сказано у повідомленні.

Відтак, статтею 627 (Свобода договору) Цивільного кодексу України, зокрема, встановлено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.

При цьому, відповідно до статті 632 (Ціна) вказаного Кодексу, ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.

Як повідомляв УНН, Н.Корчак пояснила, чому НАЗК не може перевірити декларації топ-чиновників.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,686.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,618.59