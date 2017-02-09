НАЗК провело перевірку одного з нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 9 лютого. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції провело перевірку можливих фактів порушень у сфері запобігання корупції народним депутатом України Вадимом Денисенком стосовно обмежень щодо одержання подарунків. Про це УНН повідомили в прес-службі НАЗК.
Так, зазначається, що в засобах масової інформації висвітлювались повідомлення про те, що народний депутат України Денисенко В.І. у листопаді 2016 року придбав за ціною 1100000 гривень легковий автомобіль марки ВМW(модель Х5, рік випуску — 2015) за зниженою ціною. При цьому зазначалося, що ринкові ціни на аналогічний автомобіль коливаються від 1500000 до 3000000 грн.
Як повідомили в НАЗК, за результатами проведеної перевірки вказана інформація не підтвердилася.
“Ціна 1100000 гривень придбаного Денисенком В.І. вказаного транспортного засобу є середньоринковою для аналогічних об’єктів вживаних транспортних засобів у період виникнення відповідних правовідносин між Денисенком В.І. та продавцем транспортного засобу та не є будь-якою перевагою чи пільгою в розумінні законодавства у сфері запобігання корупції. Вказане підтверджується, зокрема, інформацією із спеціалізованих веб-сайтів із продажу автотранспортних засобів в Україні, а також інформацією, наданою Київським науково-дослідним інститутом судових експертиз”, — сказано у повідомленні.
Відтак, статтею 627 (Свобода договору) Цивільного кодексу України, зокрема, встановлено, що сторони є вільними в укладенні договору, виборі контрагента та визначенні умов договору з урахуванням вимог цього Кодексу, інших актів цивільного законодавства, звичаїв ділового обороту, вимог розумності та справедливості.
При цьому, відповідно до статті 632 (Ціна) вказаного Кодексу, ціна в договорі встановлюється за домовленістю сторін.
Як повідомляв УНН, Н.Корчак пояснила, чому НАЗК не може перевірити декларації топ-чиновників.