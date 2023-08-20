НАПК планирует в начале сентября запустить портал для обличителей коррупции

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«В сентябре, надеемся, что в первых числах Национальное агентство запустит портал обличителей. Это специальный ресурс, который обеспечит анонимную отправку сообщений работникам организаций, которые будут попадать руководителям организации, или уполномоченным по предотвращению коррупции, а также специальным субъектам: НАБУ, ГБР, Национальному агентству, Национальной полиции», - рассказал Новиков.

По его словам, это обеспечит анонимное сообщение и возможность даже, если анонимно сообщил, получить после решения суда 10% от предмета коррупционного правонарушения.

«Этот портал будет самым современным в мире, потому что мы его запускаем уже учитывая рекомендации Евросоюза, опыт других стран по построению взаимодействия с обличителями. Очень важна культура разоблачения, потому что без ответственных граждан, которыми являются обличители мы не построим нулевую толерантность к коррупции», - отметил Новиков.

Дополнение

В июле этого года Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) начало тестирование Единого портала сообщений обличителей. Сайт будет помогать сообщать гражданам о фактах коррупции.

В 2022 году НАПК было участником в 69 судебных делах, касающихся обличителей. В течение года суды приняли 14 решений в пользу обличителей.