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НАПК планирует 28 марта избрать нового руководителя

НАПК планирует 28 марта избрать нового руководителя

Киев  •  УНН

 • 13923 просмотра

КИЕВ. 27 марта. УНН. Завтра, 28 марта, Национальное агентство по вопросам коррупции проведет внеочередное заседание, на котором планируют избрать нового руководителя НАПК. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба НАПК, передает УНН.

"Внеочередное заседание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции! 28 марта 2018 состоится внеочередное заседание Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, на котором будет избираться новый председатель Национального агентства. Начало в 14:00", - говорится в сообщении.

Напомним, председатель Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции Наталья Корчак сообщила в Facebook, что с 28 марта истекает срок его полномочий на посту главы НАПК, поэтому она "с большим удовольствием переведет" бремя славы "на чужие плечи".

Как известно, 11 декабря 2015 распоряжением Кабинета министров Н. Корчак назначена членом Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции. 28 марта 2016 члены Национального агентства Украины по вопросам предотвращения коррупции единогласно избрали Корчак главой НАПК.

Во время своей работы, руководитель НАПК неоднократно оказывалась в центре скандалов, касающихся его заработной платы и премиальных.

Добавим, что Национальное антикоррупционное бюро Украины проверяло, есть ли коррупционные признаки в получении премий и надбавок членами Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции. 

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