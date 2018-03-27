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НАЗК планує 28 березня обрати нового керівника

НАЗК планує 28 березня обрати нового керівника

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КИЇВ. 27 березня. УНН. Завтра, 28 березня, Національне агентство з питань корупції проведе позачергове засідання, на якому планують обрати нового керівника НАЗК. Про це в мережі Facebook повідомила прес-служба НАЗК, передає УНН.

“Позачергове засідання Національного агентства з питань запобігання корупції! 28 березня 2018 року відбудеться позачергове засідання Національного агентства з питань запобігання корупції, на якому обиратиметься новий Голова Національного агентства. Початок о 14:00”, — йдеться в повідомлені.

Нагадаємо, голова Національного агентства з питань запобігання корупції Наталія Корчак повідомила у Facebook, що з 28 березня спливає термін її повноважень на посаді голови НАЗК, тож вона “з великим задоволенням перекладе „брємя слави“ на чужі плечі”.

Як відомо, 11 грудня 2015 року розпорядженням Кабінету міністрів Н. Корчак призначена членом Національного агентства України з питань запобігання корупції. 28 березня 2016 року члени Національного агентства України з питань запобігання корупції одноголосно обрали Корчак главою НАЗК.

Під час своєї роботи, керівник НАЗК неодноразово опинялася в центрі скандалів, які стосувалися її заробітної плати і преміальних.

Додамо, що Національне антикорупційне бюро України перевіряло, чи є корупційні ознаки в отриманні премій та надбавок членами Національного агентства з питань запобігання корупції.

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