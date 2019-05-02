НАПК проверило декларации семи народных депутатов и 27 судей

Также, по информации пресс-службы, приняты решения о результатах 66-ти проверок деклараций, среди которых представлены 7-ю народными депутатами и 27-ю судьями.

Проверки 44-х из этих деклараций были начаты по результатам предварительного отбора Системой ЛАК, а 4-х - на основании ст. 50 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Проверки 13 из них были начаты на основании сообщений от общественных организаций и правоохранительных органов. По результатам проверок деклараций приведены в этих сообщениях факты подтвердились в 6-ти случаях.

Так, Национальное агентство приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных: Ланьо Михаилом Ивановичем, народным депутатом Украины, 2015 года (исправленной); Дубининым Александром Ивановичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2016 год; Матвийчуком Эдуардом Леонидовичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2016 год; Рыбалкой Сергеем Викторовичем, народным депутатом Украины VIII созыва, за 2017 год; Третьяковым Александром Юрьевичем, народным депутатом Украины, за 2017; Чекитой Геннадием Леонидовичем, народным депутатом Украины VIII созыва, 2015 года (исправленной) и др.

В НАПК уточнили, что полная проверка декларации заключается в выяснении достоверности задекларированных сведений, точности оценки задекларированных активов, проверке на наличие конфликта интересов и признаков незаконного обогащения и может осуществляться в период осуществления субъектом декларирования деятельности, связанной с выполнением функций государства или местного самоуправления, а также в течение трех лет после прекращения такой деятельности.

Напомним, НАПК внесло предписания министру, главе ВРУ и руководству "Антонова" и "Укроборонпрома".