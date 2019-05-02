НАЗК перевірило декларації семи народних депутатів та 27 суддів

Також, за інформацією прес-служби, прийняті рішення про результати 66-ти перевірок декларацій, серед яких подані 7-ма народними депутатами та 27-ма суддями.

Перевірки 44-х із цих декларацій були розпочаті за результатами попереднього відбору Системою ЛАК, а 4-х — на підставі ст. 50 Закону України “Про запобігання корупції”. Перевірки 13-ти з них були розпочаті на підставі повідомлень від громадських організацій та правоохоронних органів. За результатами перевірок декларацій наведені у цих повідомленнях факти підтвердились у 6-ти випадках.

Так, Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих: Ланьо Михайлом Івановичем, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої); Дубініним Олександром Івановичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2016 рік; Матвійчуком Едуардом Леонідовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2016 рік; Рибалкою Сергієм Вікторовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік; Третьяковим Олександром Юрійовичем, народним депутатом України, за 2017 рік; Чекітою Геннадієм Леонідовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої) та ін..

У НАЗК уточнили, що повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.

Нагадаємо, НАЗК внесло приписи міністру, голові ВРП та очільникам "Антонова" і "Укроборонпрому".