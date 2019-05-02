НАЗК перевірило декларації семи народних депутатів та 27 суддів
Київ • УНН
КИЇВ. 2 травня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції на засіданні 26 квітня ухвалило рішення про початок повної перевірки ще 120 декларацій на підставі відбору Системою логічного та арифметичного контролю (ЛАК), передає УНН із посиланням на прес-службу НАЗК.
Також, за інформацією прес-служби, прийняті рішення про результати 66-ти перевірок декларацій, серед яких подані 7-ма народними депутатами та 27-ма суддями.
Перевірки 44-х із цих декларацій були розпочаті за результатами попереднього відбору Системою ЛАК, а 4-х — на підставі ст. 50 Закону України “Про запобігання корупції”. Перевірки 13-ти з них були розпочаті на підставі повідомлень від громадських організацій та правоохоронних органів. За результатами перевірок декларацій наведені у цих повідомленнях факти підтвердились у 6-ти випадках.
Так, Національне агентство прийняло рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих: Ланьо Михайлом Івановичем, народним депутатом України, за 2015 рік (виправленої); Дубініним Олександром Івановичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2016 рік; Матвійчуком Едуардом Леонідовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2016 рік; Рибалкою Сергієм Вікторовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2017 рік; Третьяковим Олександром Юрійовичем, народним депутатом України, за 2017 рік; Чекітою Геннадієм Леонідовичем, народним депутатом України VIII скликання, за 2015 рік (виправленої) та ін..
У НАЗК уточнили, що повна перевірка декларації полягає у з’ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб’єктом декларування діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності.
Нагадаємо, НАЗК внесло приписи міністру, голові ВРП та очільникам "Антонова" і "Укроборонпрому".