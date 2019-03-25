НАПК проверило декларации главы Госрезерва, судей и двух нардепов

"На заседании НАПК приняло решение о завершении 21-й полной проверки деклараций за 2015-2017 годы, среди которых поданные председателем Госрезерва, народными депутатами, судьями", - говорится в сообщении.

Как отмечается, проверки по 7-ми декларантам, чьи декларации проверены, были начаты на основании отбора Системой логического и арифметического контроля (ЛАК). Соответственно, Национальное агентство уже завершило первые 16 проверок, проведенные с помощью ЛАК, указали в НАПК.

"По результатам проверок, которые начались на основании сообщений от разоблачителей коррупции, общественных организаций и правоохранительных органов, приведенные в этих сообщениях факты относительно 3-х человек подтвердились, в отношении 1-го лица - подтвердились частично и в отношении 3-х лиц не подтвердились", - отметили в Агентстве.

Так, НАПК приняло решение о результатах полных проверок деклараций, поданных:



народным депутатом Иваном Балогой, за 2017 год.



народным депутатом Евгением Бакулиным, за 2015 год.



председателем Госрезерва Вадимом Мосийчуком, за 2015 год (исправленная), а также за 2016 и 2017 годы.



председателем Апелляционного суда города Киева Ярославом Головачевым, за 2015, 2016 и 2017 годы.



судьей Кассационного уголовного суда Верховного Суда Владимиром Королем, за 2017 год.



судьей Апелляционного суда Донецкой области Борисом Половинкиным, за 2015 и 2016 годы.



судьей Васильковского горрайонного суда Киевской области Ириной Бондарь, за 2017 год.



судьей Александровского районного суда Донецкой области Алиной Шинкаренко, за 2017 год.



судьей Знаменского горрайонного суда Кировоградской области Оксаной Савельевой, за 2016 год.



государственным секретарем Министерства экологии и природных ресурсов Украины Геннадием Дмитренко, за 2016 год.



головой Новомиргородской районной государственной администрации Кировоградской области Александром Сенченко, за 2015, 2016 и 2017 годы.



директором департамента капитального строительства Донецкой ОГА Юрием Винокуровым, за 2016 год.



начальником Главного межрегионального управления оперативного обеспечения зоны проведения АТО (г. Киев, г. Краматорск, г. Славянск) Александром Власовым, за 2015 год.



первым заместителем начальника Департамента защиты экономики Нацполиции Сергеем Вязмикиним, за 2017 год.



"Кроме этого, во время заседания приняты решения о продлении срока полных проверок деклараций в отношении 137-ми человек на дополнительные 30 дней. Максимальный срок проверки деклараций составляет 90 календарных дней", - добавили в НАПК.

Напомним, НАПК начало проверку еще 100 деклараций ТОП-чиновников.