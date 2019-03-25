НАЗК перевірило декларації голови Держрезерву, суддів та двох нардепів
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції затвердило 21 результат повних перевірок декларацій, у тому числі народних депутатів Івана Балоги, Євгена Бакуліна, низки суддів, голови Державного агентства резерву України, урядовців, інших чиновників. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу НАЗК.
"На засіданні НАЗК ухвалило рішення про завершення 21-ї повної перевірки декларацій за 2015–2017 роки, серед яких подані головою Держрезерву, народними депутатами, суддями", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, перевірки стосовно 7-ми декларантів, чиї декларації перевірені, були розпочаті на підставі відбору Системою логічного та арифметичного контролю (ЛАК). Відповідно, Національне агентство вже завершило перші 16 перевірок, проведені за допомогою ЛАК, вказали у НАЗК.
"За результатами перевірок, які розпочались на підставі повідомлень від викривачів корупції, громадських організацій та правоохоронних органів, наведені у цих повідомленнях факти стосовно 3-х осіб підтвердились, стосовно 1-ї особи – підтвердились частково та щодо 3-х осіб не підтвердились", - зауважили в Агентстві.
Так, НАЗК ухвалило рішення про результати повних перевірок декларацій, поданих:
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- народним депутатом Іваном Балогою, за 2017 рік.
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- народним депутатом Євгеном Бакуліним, за 2015 рік.
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- головою Держрезерву Вадимом Мосійчуком, за 2015 рік (виправленої), а також за 2016 та 2017 роки.
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- головою Апеляційного суду міста Києва Ярославом Головачовим, за 2015, 2016 та 2017 роки.
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- суддею Касаційного кримінального суду Верховного Суду Володимиром Королем, за 2017 рік.
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- суддею Апеляційного суду Донецької області Борисом Половінкіним, за 2015 та 2016 роки.
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- суддею Васильківського міськрайонного суду Київської області Іриною Бондар, за 2017 рік.
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- суддею Олександрівського районного суду Донецької області Аліною Шинкаренко, за 2017 рік.
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- суддею Знам’янського міськрайонного суду Кіровоградської області Оксаною Савельєвою, за 2016 рік.
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- державним секретарем Міністерства екології та природних ресурсів України Геннадієм Дмитренком, за 2016 рік.
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- головою Новомиргородської районної державної адміністрації Кіровоградської області Олександром Сенченком, за 2015, 2016 та 2017 роки.
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- директором департаменту капітального будівництва Донецької ОДА Юрієм Винокуровим, за 2016 рік.
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- начальником Головного міжрегіонального управління оперативного забезпечення зони проведення АТО (м. Київ, м. Краматорськ, м. Слов’янськ) Олександром Власовим, за 2015 рік.
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- першим заступником начальника Департаменту захисту економіки Нацполіції Сергієм Вязмікіним, за 2017 рік.
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"Крім цього, під час засідання прийняті рішення про продовження строку повних перевірок декларацій стосовно 137-ми осіб на додаткові 30 днів. Максимальний строк перевірки декларацій становить 90 календарних днів", - додали у НАЗК.
Нагадаємо, НАЗК розпочало перевірку ще 100 декларацій ТОП-посадовців.