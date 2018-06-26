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НАПК передало 4 выводы и 5 протоколов из-за э-деклараций

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 26 июня. УНН. НАПК направило в Нацполицию еще 4 обоснованных вывода относительно декларирования недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц. Также по результатам контроля своевременности представления деклараций в суд направлены 5 протоколов об административных правонарушениях. Об этом сообщает пресс-служба агентства, передает УНН.

“В Нацполицию направлены еще 4 обоснованных вывода относительно декларирования недостоверной информации, а в суд — 5 протоколов о несвоевременной подаче деклараций”, — говорится в сообщении.

Проверялись декларации за 2016 год депутата Соледарского городского совета Донецкой области Махника Романа Петровича, депутата Северодонецкого городского совета Луганской области Пилипенко Виктора Анатольевича, заместителя городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Кураховского городского совета Донецкой области Романца Романа Николаевича, депутата Харьковского областного совета Русецкого Анатолия Анатольевича.

Так, установлено, что депутат Роман Махник заключил с Соледарским  городским советом договор аренды части нежилого помещения площадью 138,34 кв.м и земельных участков общей площадью 32,5 га, однако не указал в декларации стоимость таких объектов. Также депутат не указал, что является владельцем ЧКБП “Прополис” и ФХ “Гранд-Плюс”, недостоверно отметил свой доход в виде заработной платы и доход жены в виде пенсии. Всего установлено отражение в декларации должностного лица недостоверных сведений на 534 743 грн.

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Виктор Пилипенко не указал в декларации, что является владельцем 50% уставного капитала ООО “Промтекс” и не задекларировал свой доход. Также отсутствует в декларации информация об объектах членов семьи: два земельных участка общей площадью 6 га, что является собственностью сына, и корпоративные права жены в ООО “Лесной Пансионат”.
Так, сведения, указанные депутатом в декларации, отличаются от достоверных на 817 983 грн.

Роман Романец, заполняя декларацию, недостоверно отметил стоимость объектов декларирования: двух автомобилей жены, суммы сделанных ним вкладов в уставный капитал ООО “Донбасагроинвест” и ООО “Донбасагроинвест — 1”. Кроме того, чиновник указал в декларации доход жены от предпринимательской деятельности, отличается от полученного ею в отчетном году на сумму большую чем 1 млн 700 тыс. грн.

Анатолий Русецкий не задекларировал собственный земельный участок площадью 2689 кв.м и земельный участок матери площадью 1500 кв.м. Также чиновник не указал в декларации стоимость приобретенного в 2014 году автомобиля Mercedes-Benz CL 600 2007 года выпуска, а также стоимость земельного участка в г. Харькове и расположенного на нем жилого дома площадью более 700 кв.м, которая по последней денежной оценке составляла более 4 млн грн.

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Напомним, ответственность за декларирование недостоверной информации на сумму более 250 прожиточных минимумов для трудоспособных лиц предусмотрена статьей 366-1 Уголовного кодекса Украины. В случае выявления признаков такого правонарушения Национальное агентство утверждает обоснованный вывод и направляет его специально уполномоченному субъекту в сфере противодействия коррупции.

Протоколы за несвоевременное представление деклараций составлены в отношении оперуполномоченных Департамента внутренней безопасности Нацполиции Юшко Сергея Николаевича, Мисюны Валентина Вицентеевича и Яскевича Александра Святославовича. Соответствующие должностные лица освободились из Нацполиции в 2017 году, однако Сергей Юшко несвоевременно подал декларацию перед увольнением по неохваченному периоду, а два другие должностные лица — декларации перед увольнением и после увольнения за 2017 год.

Такое правонарушение влечет за собой ответственность, предусмотренную статьей 172-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях, в виде наложения штрафа от ста до двухсот необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, НАПК направило в суд 6 админпротоколов.

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