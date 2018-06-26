НАЗК передало 4 висновки і 5 протоколів через е-декларації

“До Нацполіції направлено ще 4 обґрунтовані висновки щодо декларування недостовірної інформації, а до суду — 5 протоколів стосовно несвоєчасного подання декларацій”, — йдеться у повідомленні.

Перевірялись декларації за 2016 рік депутата Соледарської міської ради Донецької області Махника Романа Петровича, депутата Сєвєродонецької міської ради Луганської області Пилипенка Віктора Анатолійовича, заступника міського голови з питань діяльності виконавчих органів Курахівської міської ради Донецької області Романця Романа Миколайовича, депутата Харківської обласної ради Русецького Анатолія Анатолійовича.



Так, встановлено, що депутат Роман Махник уклав з Соледарською міською радою договори оренди частини нежитлового приміщення площею 138,34 кв.м та земельних ділянок загальною площею 32,5 га, однак не вказав у декларації вартість таких об’єктів. Також депутат не вказав, що є власником ВКПП “Прополіс” та ФГ “Гранд-Плюс”, недостовірно зазначив свій дохід у вигляді заробітної плати та дохід дружини у вигляді пенсії. Загалом встановлено відображення у декларації посадовця недостовірних відомостей на 534 743 грн.

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Віктор Пилипенко не вказав у декларації, що є власником 50% статутного капіталу ТОВ “Промтекс” та не задекларував власний дохід. Також відсутня в декларації інформація про об’єкти членів сім’ї: дві земельні ділянки загальною площею 6 га, що є власністю сина, та корпоративні права дружини у ТОВ “Лісний Пансіонат”.

Так, відомості, вказані депутатом у декларації, відрізняються від достовірних на 817 983 грн.



Роман Романець, заповнюючи декларацію, недостовірно зазначив вартість об’єктів декларування: двох автомобілів дружини, суми зроблених ним внесків до статутного капіталу ТОВ “Донбасагроінвест” та ТОВ "Донбасагроінвест ‑ 1".Крім того, посадовець вказав у декларації дохід дружини від підприємницької діяльності, який відрізняється від отриманого нею у звітному році на суму більшу ніж 1 млн 700 тис. грн.



Анатолій Русецький не задекларував власну земельну ділянку площею 2 689 кв.м та земельну ділянку матері площею 1500 кв.м. Також посадовець не вказав у декларації вартість придбаного у 2014 році автомобіля Mercedes-Benz CL 600 2007 року випуску, а також вартість земельної ділянки у м. Харкові та розташованого на ній житлового будинку площею більше 700 кв.м, яка за останньою грошовою оцінкою становила більше 4 млн грн.

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Нагадаємо, відповідальність за декларування недостовірної інформації на суму понад 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб передбачена статтею 366-1 Кримінального кодексу України. У разі виявлення ознак такого правопорушення Національне агентство затверджує обґрунтований висновок та направляє його до спеціально уповноваженого суб’єкта у сфері протидії корупції.



Протоколи за несвоєчасне подання декларацій складено стосовно оперуповноважених Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції Юшка Сергія Миколайовича, Мисюни Валентина Віцентійовича та Яскевича Олександра Святославовича. Відповідні посадові особи звільнились з Нацполіції у 2017 році, однак Сергій Юшко несвоєчасно подав декларацію перед звільненням за неохоплений період, а два інші посадовці — декларації перед звільненням та після звільнення за 2017 рік.

Таке правопорушення тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 172-6 Кодексу України про адміністративні правопорушення, у вигляді накладення штрафу від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Нагадаємо, НАЗК направило до суду 6 адмінпротоколів.