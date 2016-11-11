НАПК получит доступ к судовому реестру и судовой книге Украины
Киев • УНН
КИЕВ. 11 ноября. УНН. Национальное агентство по предупреждению коррупции получит доступ к Государственному судовому реестру и Судовой книге Украины. Об этом глава НАПК Наталья Корчак сообщила на своей странице в Facebook, передает УНН.
"НАПК в рамках подписания Меморандума о взаимопонимании, сотрудничестве и обмене информацией с Государственной службой Украины по безопасности на транспорте получит доступ к Государственному судовому реестру Украины и Судовой книге Украины", - написала Н.Корчак.
По ее словам, соответствующий меморандум, который будет обеспечивать доступ к информационным базам, подписали сегодня, 11 ноября.