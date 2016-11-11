НАЗК отримає доступ до суднового реєстру та суднової книги України
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. Національне агентство з питань запобігання корупції отримає доступ до Державного суднового реєстру та Суднової книги України. Про це голова НАЗК Наталя Корчак повідомила на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“НАЗК в рамках підписання Меморандуму про взаєморозуміння, співпрацю та обмін інформацією з Державною службою України з безпеки на транспорті отримає доступ до Державного суднового реєстру України та Суднової книги України”, — написала Н.Корчак.
За її словами, відповідний меморандум, який забезпечуватиме доступ до інформаційних баз, підписали сьогодні, 11 листопада.