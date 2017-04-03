НАПК получило 102 тыс. ежегодных деклараций чиновников
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. По состоянию на 1 апреля в Реестр электронных деклараций подано 102 тыс. ежегодных деклараций лиц, занимающих ответственное и особо ответственное положение. Об этом УНН сообщили в пресс-службе НАПК.
Глава НАПК Наталья Корчак также отметила, что на 1 апреля в Реестр подано 1 млн 118 тыс. 149 ежегодных деклараций и еще около 400 тыс. документов ожидается до 1 мая.
Сейчас Национальное агентство проводит 72 полные проверки деклараций. С начала года проведено более 3000 проверок деклараций кандидатов на должности в органах государственной власти и местного самоуправления. В ведомстве напомнили, что Национальное агентство в 2017 году направило в суд 12 дел об административных правонарушениях, выявленных в декларациях.
Также в судах находится 66 дел о нарушениях порядка предоставления или получения взноса в поддержку политической партии и продолжается 373 проверки о наличии конфликта интересов и нарушений требований законодательства о предотвращении коррупции.
Как сообщал УНН, НАПК планирует подать в суд на "УСС" из-за сбоев работы реестра е-деклараций.