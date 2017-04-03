НАЗК отримало 102 тисячі щорічних декларацій посадовців

Голова НАЗК Наталія Корчак також зазначила, що на 1 квітня до Реєстру подано 1 млн 188 тисяч 149 щорічних декларацій і ще близько 400 тис. документів очікується до 1 травня.

Наразі Національне агентство проводить 72 повні перевірки декларацій. З початку року проведено понад 3000 перевірок декларацій кандидатів на посади в органах державної влади та місцевого самоврядування. У відомстві нагадали, що Національне агентство у 2017 році направило до суду 12 справ щодо адміністративних правопорушень, виявлених у деклараціях.

Також у судах перебуває 66 справ щодо порушень порядку надання або отримання внеску на підтримку політичної партії та триває 373 перевірки щодо наявності конфлікту інтересів та порушень вимог законодавства про запобігання корупції.

Як повідомляв УНН, НАЗК планує подати до суду на "УСС" через збої роботи реєстру е-декларацій.