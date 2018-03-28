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НАПК выбрало нового председателя (расширено)

НАПК выбрало нового председателя (расширено)

Киев  •  УНН

 • 2353 просмотра

КИЕВ. 28 марта. УНН. Новым главой Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции выбрали члена НАПК Александра Мангула. Такое решение было принято на сегодняшнем внеочередном заседании Агентства четырьмя голосами "за", передает корреспондент УНН.

"Я хочу поставить на голосование кандидатуру Александра Анатольевича Мангула. Александр Анатольевич присоединился к нам недавно, но он активно включился в работу агентства. Я убеждена, что он будет в дальнейшем продолжать ту работу, которую мы начали", - сказала перед голосованием председатель НАПК Наталья Корчак.

Таким образом А.Мангул будет главой НАПК в течение следующих двух лет. Его заместителем избран Станислав Патюк.
Как отметила Н.Корчак, новое руководство НАПК начнет работу завтра.

Перед этим Н.Корчак заявила, что возглавляемое ею ведомство за два года "состоялось".

"Теперь у нас есть стратегия развития нашего агентства... Мы разработали и передали в Кабинет министров новый проект антикоррупционной стратегии на следующие три года. Поэтому надеемся, что новоизбранный глава агентства продолжит то, что мы начали. Два года пребывания в должности не были напрасными - орган создан, он является дееспособным... Новому главе и его заместителю работать будет легче", - сказала Н.Корчак.

Александр Мангул стал членом Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции в этом году, когда его назначил соответствующим распоряжением №31-р от 17 января 2018 Кабмин.

В НАПК насчитывается пять членов. На днях глава Агентства Наталья Корчак сообщила, что 28 марта истекает срок его полномочий на посту главы НАПК, поэтому она "с большим удовольствием переложит "бремя славы" на чужие плечи".

Справка УНН: Мангул Александр Анатольевич родился 24 июля 1976 года в городе Каменка-Днепровская Запорожской области. В 1999 году окончил Таврической государственной агротехнической академии и получил квалификацию экономиста. В 2004 году окончил Национальную академию государственного управления при Президенте Украины и получил квалификацию магистра государственного управления.

В период с 2000 по 2013 годы работал на различных должностях в Министерстве экономического развития и торговли Украины и Государственном комитете Украины по вопросам регуляторной политики и предпринимательства - от главного специалиста до директора департамента. С 2013 года по февраль 2014 работал заместителем председателя правления ПАО "Лисичанский стеклозавод "Пролетарий". С мая 2015 года по февраль 2018 года занимал должность председателя Мелитопольской районной государственной администрации Запорожской области. СМИ и эксперты называют его человеком Президента.

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