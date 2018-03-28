НАЗК обрало нового голову (розширено)

"Я хочу поставити на голосування кандидатуру Олександра Анатолійовича Мангула. Олександр Анатолійович приєднався до нас не так давно, але він активно включився у роботу агентства. Я переконана, що він буде надалі продовжувати ту роботу, яку ми започаткували", - сказала перед голосуванням голова НАЗК Наталія Корчак.

Таким чином О.Мангул буде очільником НАЗК впродовж наступних двох років. Його заступником обрано Станіслава Патюка. Як зазначила Н.Корчак, нове керівництво НАЗК розпочне роботу завтра.

Перед цим Н.Корчак заявила, що очолюване нею відомство за два роки "відбулося".

"Тепер у нас є стратегія розвитку нашого агентства… Ми розробили і передали до Кабінету міністрів новий проект антикорупційної стратегії на наступні три роки. Тому сподіваємося, що новообраний голова агентства продовжить те, що ми започаткували. Два роки перебування на посаді не були даремними – орган створений, він є дієздатним… Новому голові і його заступнику працювати буде легше", - сказала Н.Корчак.

Олександр Мангул став членом Національного агентства з питань запобігання корупції цього року, коли його призначив відповідним розпорядженням №31-р від 17 січня 2018 року Кабмін.

У НАЗК налічується п'ять членів. Днями голова Агентства Наталія Корчак повідомила, що 28 березня спливає термін її повноважень на посаді голови НАЗК, тож вона "з великим задоволенням перекладе "брємя слави" на чужі плечі".

Довідка УНН: Мангул Олександр Анатолійович народився 24 липня 1976 року у місті Кам’янка-Дніпровська Запорізької області. У 1999 році закінчив Таврійську державну агротехнічну академію та здобув кваліфікацію економіста. У 2004 році закінчив Національну академію державного управління при Президентові України та здобув кваліфікацію магістра державного управління.

У період з 2000 по 2013 роки працював на різних посадах у Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та Державному комітеті України з питань регуляторної політики та підприємництва – від головного спеціаліста до директора департаменту. З 2013 року по лютий 2014 року працював заступником голови правління ПАТ "Лисичанський склозавод "Пролетарій". З травня 2015 року по лютий 2018 року обіймав посаду голови Мелітопольської районної державної адміністрації Запорізької області. ЗМІ та експерти називають його людиною Президента.